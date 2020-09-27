Баку, , 13:28 — REGNUM В настоящее время азербайджанские ВС полностью укомплектованы и необходимости для мобилизации нет. Об этом 27 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его выступление транслировал телеканал «РЕАЛ».

Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 27 сентября President.az

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По словам азербайджанского президента, меньше чем за одну неделю было подано 50 тыс. заявлений от граждан страны на вступление в ряды армии страны и большинство из них — молодежь, которым, как и их родителям за воспитание таких детей, Алиев выразил благодарность.

«Сегодня азербайджанская армия полностью укомплектована, пока нет необходимости в мобилизации», — сказал он.

При этом президент Азербайджана подчеркнул, что в случае, если понадобится, власти страны готовы пойти на такую меру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

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