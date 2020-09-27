Вена, , 12:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Австрии призвало правительства Армении и Азербайджану остановить военный конфликт и вернуться к диалогу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Австрии.

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В Австрии выразили озабоченность в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. В министерстве отметили, что замороженные конфликты могут быстро разворачиваться в острое противостояние.

«Австрия призывает обе стороны к деэскалации конфликта и возвращению к переговорам», — подчеркнули в МИД Австрии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения армянских сил и вооружённых сил Азербайджана. Правительство Армении объявило о введении военного положения.