Вена, 27 сентября 2020, 12:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Австрии призвало правительства Армении и Азербайджану остановить военный конфликт и вернуться к диалогу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Австрии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
В Австрии выразили озабоченность в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. В министерстве отметили, что замороженные конфликты могут быстро разворачиваться в острое противостояние.
«Австрия призывает обе стороны к деэскалации конфликта и возвращению к переговорам», — подчеркнули в МИД Австрии.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения армянских сил и вооружённых сил Азербайджана. Правительство Армении объявило о введении военного положения.