Степанакерт, , 12:25 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Об этом он написал сегодня, 27 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы всегда заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, и никто больше нас не любит мир. Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев», — заявил Арутюнян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал артобстрел населенных пунктов Арцаха, в том числе, Степанакерта, перейдя в контрнаступление по всей линии фронта.

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В настоящее время сообщается о потери противником трех танков, двух вертолетов, трех беспилотников, а так же в живой силе.

Отметим, что вследствие азербайджанской агрессии есть погибшие и раненые среди мирного населения Арцаха: погибли женщина и ребенок, еще двое ранены.