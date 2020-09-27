Степанакерт, 27 сентября 2020, 12:25 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Об этом он написал сегодня, 27 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.
Рано утром 27 сентября Азербайджан начал артобстрел населенных пунктов Арцаха, в том числе, Степанакерта, перейдя в контрнаступление по всей линии фронта.
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В настоящее время сообщается о потери противником трех танков, двух вертолетов, трех беспилотников, а так же в живой силе.
Отметим, что вследствие азербайджанской агрессии есть погибшие и раненые среди мирного населения Арцаха: погибли женщина и ребенок, еще двое ранены.