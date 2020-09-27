Минск, , 12:26 — REGNUM К дворцу Независимости в Минске прибыла колонна из десяти бронетранспортеров, сообщает РИА Новости.

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Напомним, сегодня, 27 сентября, в Минске запланирована очередная акция протеста, организованная лидерами оппозиции.

Отмечается, что колонна техники силовиков прибыла с северной части города. У дворца Независимости уже находятся легкие бронемашины, три экипажа скорой медицинской помощи и три пожарные машины.

Также сообщается, что несколько автобусов и грузовых машин с силовиками находятся на площади Государственного флага. Движение транспорта в данном районе пока не перекрыто.