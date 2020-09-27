Ереван, , 12:24 — REGNUM Целью армии обороны Нагорного Карабаха является принуждение подразделений ВС Азербайджана к миру. Об этом 27 сентября заявил журналистам секретарь Совета безопасности НКР Самвел Бабаян.

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«Наша цель — принудить противника к миру», — сказал он и добавил, что армянская сторона в результате обострения конфликта потеряла четыре-пять позиций, которые возможно восстановить.

Также он сообщил о гибели десяти военнослужащих из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

«Приблизительно десять военнослужащих погибли. Но цифры пока неточные. Нам нечего скрывать, и все данные будут обнародованы», — отметил Бабаян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службы минобороны НКР заявили, что армия обороны Нагорного Карабаха останавливает все попытки продвижения ВС Азербайджана, нанося при этом последним тяжелые потери.