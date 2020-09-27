Степанакерт, 27 сентября 2020, 12:18 — REGNUM Порядка десяти военнослужащих Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в результате боев произошедших утром 27 сентября на линии соприкосновения с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на секретаря Совета безопасности НКР Самвела Бабаяна сообщает Интерфакс-АВН.
По словам Бабаяна, с армянской стороны потеряно четыре-пять боевых позиций с возможностью их восстановления.
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