Ереван, , 12:15 — REGNUM Армия обороны Нагорного Карабаха останавливает все попытки продвижения ВС Азербайджана, нанося при этом последним тяжелые потери. Об этом 27 сентября говорится в сообщении пресс-службы минобороны НКР.

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"С целью остановить продвижение азербайджанских вооруженных сил авангардные части Армии обороны успешно проводят военные действия, нанося противнику потери живой силы и техники», — говорится в сообщении.

Также в нём уточняется, что в данный момент бои продолжаются по всей линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны объявило военное положение и всеобщую мобилизацию.