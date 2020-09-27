Ереван, , 12:07 — REGNUM Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию 27 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

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Решение об объявлении военного положения всеобщей мобилизации было принято после экстренного заседания Совета безопасности Армении.

«Призываю личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты. Во имя Родины, во имя победы», — заявил Пашинян.

Экстренное заседание Совбеза Армении было созвано в связи с военным конфликтом между армянскими силами и вооружёнными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе 27 сентября. Сообщается о потерях среди военных и гражданского населения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 сентября военное положение также было объявлено в Нагорном Карабахе.