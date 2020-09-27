Баку, , 12:07 — REGNUM В результате обстрелов в Нагорном Карабахе утром 27 сентября были ранены шесть мирных жителей, сообщили 27 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

« В результате интенсивных обстрелов сел Гапанлы Тертерского района, Чирагли и Орта Гарванд Агдамского района, Алханлы и Шукурбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы Джабраильского района погибли и ранены мирные жители, а также серьезно пострадали многие дома и гражданские объекты», — сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

С различными травмами были госпитализированы житель Тертерского райна Ройал Гасанов (1987 года рождения), жители Физулинского района Физули Мамедов (1960 г. р.) и Вюсал Гулиев (1995 г. р.), житель Дашкесанского района Джалал Залов (1982 г. р.), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961 г. р.) и Эшгин Аллахяров (1997 г. р.).

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