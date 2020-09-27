Токио, , 12:09 — REGNUM Бывший министр обороны Томоми Инада, ныне депутат от Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, 27 сентября на пресс-конференции заявила, что законодательство в стране остаётся необъективным из-за недостаточного числа женщин в политике. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Она сказала, что женщины составляют половину населения страны и 40% всех членов ЛДП, и что если женщины не участвуют в принятии решений на уровне парламента и на уровне местных органов власти, демократия в Японии остаётся «предвзятой».

Инада, которая баллотировалась на пост лидера правящей партии, также рассказала о препятствиях, с которыми столкнулась сама. Она заявила, что её партийная фракция, самая большая в ЛДП и имеющая тесные связи с Синдзо Абэ, отговорила её от участия в предвыборной гонке, поддержав беспартийного кандидата Ёсихидэ Сугу.

В 2019 году Япония заняла 121 место в рейтинге Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), среди 153 стран.

Россия в этом рейтинге заняла 81 место, однако по критерию гендерного равенства в политике лишь 122 место.