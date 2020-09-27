Москва, , 11:54 — REGNUM Обращения от Армении в секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало», — сказал Зайнетдинов.

Также пресс-секретарь ОДКБ уточнил, что организация всегда была и продолжает являться сторонницей мирного урегулирования конфликта и напомнил, что минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — это признанный на международном уровне механизм урегулирования конфликта в регионе.

Как сообщало, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанские ВС не обстреливают гражданское население и объекты в Нагорном Карабахе.