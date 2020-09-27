Баку, , 11:47 — REGNUM В минобороны Азербайджана 27 сентября заявили, что азербайджанские ВС не обстреливают гражданское население и объекты в Нагорном Карабахе.

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"Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении ведомства.

Также там уточнили, что азербайджанская сторона соблюдает требования положений международного гуманитарного права во время военных операций, включая Женевские конвенции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что среди мирного населения «в результате обстрела» с армянской стороны есть погибшие и раненые.

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