Степанакерт, , 11:45 — REGNUM В результате обстрелов Азербайджана десятки мирных жителей Нагорного Карабаха были ранены, есть жертвы, сообщил 27 сентября пресс-секретарь главы Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.

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По словам Погосяна, ранения получили десятки мирных жителей, два человека были убиты.

Отметим, президент Азербйаджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция Аербайджана в Нагорном Карабахе является ответом на обстрелы со стороны Армении.

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