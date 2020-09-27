Баку, , 11:39 — REGNUM Президент Азербайджана Гейдар Алиев заявил, что среди мирного населения «в результате обстрела» с армянской стороны есть погибшие и раненые. Обращение азербайджанского лидера 27 сентября транслировал государственный телеканал АЗТВ.

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«В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения», — сказал Алиев.

Также он указал, что Азербайджан будет отвечать на действия Армении и уточнил, что в настоящее время по позициям армянских ВС наносятся удары, в результате чего уничтожена военная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент НКР Араик Арутюнян заявил, что за обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе несут ответственность азербайджанские власти.