Ереван, , 11:38 — REGNUM При отражении ВС Армении атаки азербайджанских ВС уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), два вертолета, а также бронетехника Азербайджана. Об этом 27 сентября сообщает минобороны Армении.

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"По уточненным данным, азербайджанские ВС потеряли два вертолета, 14 беспилотных летательных аппаратов, а также бронетехнику», — говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства Армении.

Также в нем указывается, что подразделения армии обороны Нагорного Карабаха в настоящее время успешно отражают атаки азербайджанской стороны, и в данный момент бои продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассмотрение вопроса о введении в стране военного положения собирается провести 27 сентября во время экстренного заседания правительства страны.

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