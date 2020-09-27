Москва, , 11:30 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 7867 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа выявлено 7 867 новых случаев COVID-19 в 83 регионах России. При этом в 26,4% случаев заражения нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Также сообщается о 99 смертях от COVID-19 за прошедшие сутки. За этот же период выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 3068 человек.