Ереван, 27 сентября 2020, 11:30 — REGNUM Срочное заседание Совета безопасности Армении будет организовано в кратчайшие сроки, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
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Пашинян заявил, что после сессии Совбеза правительство обсудит сложившуюся военную ситуацию и рассмотрит возможность частичной мобилизации резерва.
«Будьте готовы защитить нашу святую родину!», — призвал премьер-министр Армении.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения между армянскими военными и вооружёнными силами Азербайджана. Сообщается о нескольких единицах сбитой военной техники и потерях среди личного состава.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 сентября МИД РФ призвал стороны нагорно-карабахского конфликта прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации.