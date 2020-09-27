Ереван, , 11:26 — REGNUM Рассмотрение вопроса о введении в стране военного положения собирается провести 27 сентября во время экстренного заседания правительство Армении. Об этом 27 сентября сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Сегодня мы созовем заседание Совета безопасности, а потом и правительство рассмотрит вопрос о введении военного положения и частичной мобилизации резерва», — написал глава правительства Армении.

Также он призвал жителей страны к готовности защищать свою родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент НКР Араик Арутюнян заявил, что за обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе несут ответственность азербайджанские власти.