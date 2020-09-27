Баку, , 11:22 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе — «это ответ на артиллерийский обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли мирные жители». Об этом лидер республики заявил 27 сентября в телеобращении к гражданам.

«В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника», — заявил Алиев.

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Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября объявлено военное положение.