Баку, 27 сентября 2020, 11:22 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе — «это ответ на артиллерийский обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли мирные жители». Об этом лидер республики заявил 27 сентября в телеобращении к гражданам.
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Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября объявлено военное положение.