Ереван, 27 сентября 2020, 11:17 — REGNUM Президент НКР Араик Арутюнян заявил, что за обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе несут ответственность азербайджанские власти. Видео с его заявлением 27 сентября разместил на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.
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«Всю ответственность (за обострение конфликта) будет нести руководство Азербайджана. За ситуацию, которая грозит гуманитарной катастрофой, будет отвечать лично лидер Азербайджана», — сказал Арутюнян.
Также он подеркнул, что Нагорный Карабах не желает войны, которая ему навязана, и «обязан защищать свою родину и семьи».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент НКР Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию для мужчин в возрасте старше 18 лет.
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