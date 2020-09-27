Ереван, , 11:06 — REGNUM

Кадры, на которых запечатлена атака танков ВС Азербайджана на линии соприкосновения на границе с Арменией, обнародовало 27 сентября минобороны Армении.

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На опубликованном видео присутствуют три наступающих танка, один из которых при этом затем был подбит и находится в клубах дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ВС Армении отбили атаки армии Азербайджана по нескольким направлениям на линии соприкосновения, в результате чего был подбиты три танка азербайджанской стороны.

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