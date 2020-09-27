Ереван, , 10:58 — REGNUM Всеобщую мобилизацию для мужчин в возрасте старше 18 лет объявил президент НКР Араик Арутюнян. Видео с его заявлением 27 сентября опубликовал пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Исходя из сложившейся ситуации объявляю <…> повсеместную мобилизацию», — заявил Арутюнян.

Кроме того, он уточнил, что мобилизация вводится для возрастной группы старше восемнадцати лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе ввиду сложившейся ситуации на границе с Азербайджаном объявили военное положение.