Ереван, 27 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Военное положение ввел на территории Нагорного Карабаха президент НКР Араик Арутюнян. Видео с его заявлением 27 сентября разместил на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил мобилизацию мужчин старше 18 лет
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил мобилизацию мужчин старше 18 лет
Цитата из видео. facebook.com/poghosyan.vahram

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Как заявил президент НКР, ввиду сложившейся ситуации им созвано внеочередное заседание национального собрания Нагорного Карабаха.

«Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение», — заявил Арутюнян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ВС Армении отбили атаки армии Азербайджана по нескольким направлениям на линии соприкосновения, в результате чего были подбиты три танка азербайджанской стороны.

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