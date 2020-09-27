Анкара, , 10:31 — REGNUM Турецкие власти поддерживают Баку и выступают с осуждением последних действий Армении в Азербайджане. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан», — написал Калын на своей странице в соцсети Twitter.

Также он заявил, что «Армения нарушила перемирие» и якобы напала на гражданские поселения, этим «еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности».

Кроме того, представитель президента Турции призвал международное сообщество к немедленному прекращению «этих опасных провокаций».

При этом Калын указал, что Анкара выступает в поддержку Баку «в свете этих нападений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что среди населения Нагорного Карабаха в результате того, что ВС Азербайджана открыли огонь на линии соприкосновения, есть погибшие и раненые.