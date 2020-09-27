Баку, , 10:08 — REGNUM Доступ к сети интернет на всей территории Азербайджана ограничен 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

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В сообщении министерства говорится, что правительство Азербайджана приняло решение об ограничении доступа к интернету для «предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении».

Ранее 27 сентября в Нагорном Карабахе начался вооружённый конфликт между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана.