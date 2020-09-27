Ереван, , 10:00 — REGNUM В настоящее время на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба минобороны НКР.

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"27 сентября около 07:15 противник, применив артиллерийские и зенитные орудия, атаковал на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, нанеся удар по населенным пунктам, расположенным в тылу, включая столицу Степанакерт», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время на границе двух республик ведутся «ожесточенные бои».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление о раненых и убитых в результате обстрела населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе со стороны Армении сделало 27 сентября министерство обороны Азербайджана.