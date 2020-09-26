27 Сентября
 
10:14

Президент НКР объявил в Карабахе военное положение.

10:12

В Нагорном Карабахе сообщили о жертвах среди мирного населения

Среди населения Нагорного Карабаха в результате того, что ВС Азербайджана открыли огонь на линии соприкосновения, есть погибшие и раненые. Об этом 27 сентября сообщил журналистам омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

10:08

Власти Азербайджана ограничили доступ к интернету

Доступ к сети интернет на всей территории Азербайджана ограничен 27 сентября. В сообщении министерства говорится, что правительство Азербайджана приняло решение об ограничении доступа к интернету для «предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении».

10:01

Президент Нагорного Карабаха: «Наш ответ Баку будет соразмерным»

Президент Нагорного Карабаха (Республика Арцах) Араик Аратюнян обратился к жителям республики на своей странице в Facebook. Он сообщил, что рано утром 27 сентября противник нанес ракетно-бомбовый и наземный удар по всей линии соприкосновения с населенными пунктами Нагорного Карабаха.

10:00

В Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои — минобороны НКР

В настоящее время на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба минобороны НКР.

9:58

Кадры из Степанакерта после утренней воздушной атаки. ТГ-канал «Армянская вендетта»

9:57

Минобороны Армении заявило об уничтожении танков Азербайджана в Карабахе

В ходе боев в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли уже три танка.

9:56

В Нагорном Карабахе сбили азербайджанские вертолеты и БПЛА

Армянские силы в Нагорном Карабахе сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВВС Азербайджана.

9:55

В Армении заявили о сбитых азербайджанских вертолётах и беспилотниках

Два вертолёта и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВС Азербайджана сбила армия Армении в Карабахе.

9:55

Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

9:54

Турция заявляет о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Сам конфликт начался буквально на второй день после проведения Россией военных учений Кавказ-2020.

9:54

В Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле Степанакерта

Об артобстрелах мирных населённых пунктов Нагорного Карабаха сообщил 27 сентября Ваграм Погосян, пресс-секретарь президента республики, в своём Facebook.

9:53

Власти Азербайджана сообщили о погибших при обстреле Карабаха Арменией

Заявление о раненых и убитых в результате обстрела населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе со стороны Армении сделало 27 сентября министерство обороны Азербайджана.