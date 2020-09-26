Президент НКР объявил в Карабахе военное положение.
В Нагорном Карабахе сообщили о жертвах среди мирного населения
Среди населения Нагорного Карабаха в результате того, что ВС Азербайджана открыли огонь на линии соприкосновения, есть погибшие и раненые. Об этом 27 сентября сообщил журналистам омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.
Власти Азербайджана ограничили доступ к интернету
Доступ к сети интернет на всей территории Азербайджана ограничен 27 сентября. В сообщении министерства говорится, что правительство Азербайджана приняло решение об ограничении доступа к интернету для «предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении».
Президент Нагорного Карабаха: «Наш ответ Баку будет соразмерным»
Президент Нагорного Карабаха (Республика Арцах) Араик Аратюнян обратился к жителям республики на своей странице в Facebook. Он сообщил, что рано утром 27 сентября противник нанес ракетно-бомбовый и наземный удар по всей линии соприкосновения с населенными пунктами Нагорного Карабаха.
В Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои — минобороны НКР
В настоящее время на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба минобороны НКР.
Кадры из Степанакерта после утренней воздушной атаки. ТГ-канал «Армянская вендетта»
Минобороны Армении заявило об уничтожении танков Азербайджана в Карабахе
В ходе боев в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли уже три танка.
В Нагорном Карабахе сбили азербайджанские вертолеты и БПЛА
Армянские силы в Нагорном Карабахе сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВВС Азербайджана.
В Армении заявили о сбитых азербайджанских вертолётах и беспилотниках
Два вертолёта и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВС Азербайджана сбила армия Армении в Карабахе.
Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.
Турция заявляет о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Сам конфликт начался буквально на второй день после проведения Россией военных учений Кавказ-2020.
В Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле Степанакерта
Об артобстрелах мирных населённых пунктов Нагорного Карабаха сообщил 27 сентября Ваграм Погосян, пресс-секретарь президента республики, в своём Facebook.
Власти Азербайджана сообщили о погибших при обстреле Карабаха Арменией
Заявление о раненых и убитых в результате обстрела населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе со стороны Армении сделало 27 сентября министерство обороны Азербайджана.