Бишкек, , 09:47 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил желание, чтоб в парламент страны по результатам парламентских выборов прошли пять-шесть политических партий. Об этом он заявил в интервью «Биринчи радио», опубликованном 26 сентября.

«Но я бы сказал, что хочу, чтобы в парламент пришло 5−6 партий. По крайней мере, это нужно для страны, для стабильности», — подчеркнул лидер республики.

Он также рассказал, что именно по этой причине поддержал порог в 7% вместо 9%.

«Чем больше партий придут в парламент, тем лучше для страны», — подытожил Жээнбеков.

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Напомним, выборы депутатов парламента в Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. Участие в предвыборной кампании на данный момент принимают шестнадцать политических партий.