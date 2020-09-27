Бишкек, 27 сентября 2020, 09:47 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил желание, чтоб в парламент страны по результатам парламентских выборов прошли пять-шесть политических партий. Об этом он заявил в интервью «Биринчи радио», опубликованном 26 сентября.
Он также рассказал, что именно по этой причине поддержал порог в 7% вместо 9%.
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Напомним, выборы депутатов парламента в Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. Участие в предвыборной кампании на данный момент принимают шестнадцать политических партий.