Киев, , 09:48 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что атомная энергетика Украины находится в удручающем состоянии и, по мнению многих экспертов, на территории страны может повториться катастрофа, аналогичная взрыву произошедшему в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Об этом украинский политик заявил в эфире украинского телеканала «Наш».

»Нас не боятся, но мы опасны. Потому что наша атомная энергетика находится в удручающем состоянии. И последние решения в этой сфере тоже вызывают у меня огромные опасения. И вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться в нашей стране и все регламенты давно уже истратили свой срок годности. По сути, это просто в административном режиме просто продолжает работать. И у нас еще пока есть труба. И если мы, не дай Бог, что-то с ней исполним до окончания строительства обводящих газопроводов всех видов потоков, северных, турецких, всего остального, мы еще как-то имеем какую-то переговорную позицию. Как только утратим и это, о нас вообще забудут, нас с удовольствием поделят», — заявил он.

Напомним, ранее заместитель главы политической партии «Батькивщина»Сергей Соболев заявил, что государственная компания «Энергоатом» (оператор атомных электростанций на Украине) умышленно доводится до банкротства путем занижения тарифов.

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