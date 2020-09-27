Степанакерт, , 08:12 — REGNUM Армянские силы в Нагорном Карабахе сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВВС Азербайджана. Об этом сегодня, 27 сентября, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

БПЛА Азербайджана Mod.gov.az

По её словам, Нагорный Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. Армянские силы открыли ответный огонь и сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются.

Ранее пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что населенные пункты в Карабахе подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Азербайджана. Обстреливали также столицу непризнанной республики — Степанакерт.

По предварительным данным, есть потери среди гражданских.