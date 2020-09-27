Ереван, , 08:07 — REGNUM Два вертолёта и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВС Азербайджана сбила армия Армении в Карабахе. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своём Facebook.

Степанян сообщила, что Нагорный Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам. По данным Степанян, армянская сторона сбила два азербайджанских вертолёта и три БПЛА. В настоящее время бои продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил об артобстреле мирных населённых пунктов, в том числе города Степанакерта. Ответственность за возникшую ситуацию Погосян возложил на власти Азербайджана и лично президента страны Ильхама Алиева.

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