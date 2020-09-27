Токио, , 07:55 — REGNUM Новоназначенный министр по делам Окинавы и «северных территорий» Таро Коно, который до этого был министром иностранных дел и министром обороны в правительствах премьер-министра Синдзо Абэ, 27 сентября дистанционно (в бинокль) осмотрит южные Курильские острова. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее Коно впервые посетил город Накасибецу (самая северная префектура Хоккайдо) в новом качестве и встретился с японскими гражданами — бывшими жителями южных Курильских островов. По словам Коно, его дед Итиро Коно, бывший министр сельского хозяйства, занимался переговорами по проблеме «северных территорий». И он сам в бытность министром иностранных дел вёл переговоры с Россией по этому вопросу.

«В этот раз я подхожу к проблеме с другого угла, но продолжу активную работу» , — заявил Коно Таро Коно , — заявил Коно

Предполагается, что течение воскресного дня Коно осмотрит южные Курильские острова при помощи бинокля с мыса Носаппу — самой восточной точки Японии. Это является уже традиционной для японских официальных лиц практикой.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ Японии считают, что нет никакого «ключа для выхода из тупика относительно заключения мирного договора» с Россией и что перспектива совместного экономического развития четырёх островов является «неопределённой».

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