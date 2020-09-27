Киев, , 07:48 — REGNUM Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Галушко заявил о выходе из политической партии «Слуга народа». Об этом народный избранник заявил в видеообращении, опубликованном 26 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

В качестве основных причин принятого им решения он назвал отсутствие перемен после прихода к власти нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, а также то, что все места в списках партии «Слуга народа» на местных выборах, которые должны состояться 25 октября, проданы.

«Прошло уже почти два года, но к сожалению ничего так и не изменилось… А сейчас на местных выборах все места в списках политической партии «Слуга народа» были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старинными элитами на местах к сожалению это просто слова. Достаточно открыть список партии «Слуга народа» по моему избирательному округу и все для всех станет понятным. В такой политической партии ни я, ни моя команда принимать участие далее не будут. Поэтому я, народный депутат Украины Галушко Николай официально заявляю о выходе из политической партии «Слуга народа», — заявил политик.

Напомним, Николай Галушко был избран депутатом Рады по мажоритарному округу №97 Киевской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Черниговской области Андрей Прокопенко заявил, что подал прошение об отставке. Свое решение глава администрации области пояснил тем, что не может влиять на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

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