Баку, , 07:20 — REGNUM Заявление о раненых и убитых в результате обстрела населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе со стороны Армении сделало 27 сентября министерство обороны Азербайджана.

По данным азербайджанского военного ведомства, вооружённые силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции армии Азербайджана вдоль всей линии фронта, а также населённые пункты в прифронтовой зоне. Отмечается, что в результате обстрелов села Гапанлы Тертерского района, сёл Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сёл Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди гражданского населения есть раненые и погибшие. Также уточняется, что был нанесён серьёзный урон объектам гражданской инфраструктуры.

Информация о потерях и раненых среди мирного населения уточняется. Официальных заявлений по данной ситуации со стороны Армении, а также от властей Нагорного Карабаха на данный момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Азербайджана высказали озабоченность заселением Арменией территории Нагорного Карабаха беженцами из Сирии и Ливана.

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