Пхеньян, , 07:03 — REGNUM Прекратить нарушение западной морской границы призвали Южную Корею власти Северной Кореи. Об этом 27 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы настоятельно призываем Южную сторону немедленно прекратить нарушения военной демаркационной линии, которые могут привести к эскалации напряженности», — сказано в заявлении властей КНДР.

Отмечается, что Южная Корея мобилизовала множество судов, в том числе военных, для поисков тела гражданина Южной Кореи, застреленного в водах КНДР. В заявлении сказано, что Северная Корея планирует организовать собственную поисковую операцию и рассматривает способы передачи тела гражданина Южной Кореи на родину в случае его обнаружения.

Напомним, по данным Южной Кореи, сотрудник министерства океанов и рыболовства страны пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии между двумя государствами в Желтом море. В Пхеньяне считают, что чиновник был застрелен военнослужащими КНДР, а тело его сожжено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Корея обратилась с просьбой к властям КНДР провести дополнительное расследование убийства её гражданина военнослужащими Северной Кореи.

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