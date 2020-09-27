Куала-Лумпур, , 06:50 — REGNUM Коалиция сторонников премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина победила на выборах в важном для страны регионе Сабах, сообщает пресс-служба местной избирательной комиссии.

По данным избиркома, «Коалиция народов Сабаха» займет 38 мест в региональном парламенте при необходимом минимуме в 37. Глава правительства Малайзии уже поздравил своих сторонников с победой.

Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявлял, что намерен провести досрочные выбор в парламент страны, если его сторонники одержат победу на выборах в штате Сабах. По его мнению, досрочное голосование должно положить конец политическому кризису, сложившемуся в феврале 2020 года после ухода в отставку экс-главы правительства Махатхир Мохамада.