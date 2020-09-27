Париж, , 06:43 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен добровольно уйти со своего поста. Об этом Макрон сказал в интервью, 27 сентября опубликованном в газете Le Journal du Dimanche.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти» , — приводит газета слова французского лидера. Эмманюэль Макрон , — приводит газета слова французского лидера.

По словам Макрона, он восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах, и особенно — женщинами. Которые каждую неделю по выходным выходят на демонстрации, «стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, записанного в формате видеообращения, заявил о попытке западных соседей навязать стране цветную революцию с целью подорвать государственный строй.

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