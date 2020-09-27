Катманду, , 05:40 — REGNUM Доктор Дибия Сингх, личный врач премьер-министра Непала Шармы Оли, заразилась коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба непальского правительства.

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«Она получила положительный результат теста после контактов с медперсоналом, зараженным коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя пять дней после контактов с зараженными у Сингх появились симптомы коронавирусной инфекции. При этом утверждается, что сам глава правительства вряд ли мог заболеть, так как не видел Сингх уже более двух недель.

К настоящему времени в Непале подтвержден 71 821 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 467 человек.