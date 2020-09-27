Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах пообещал сделать США «производственной сверхдержавой» и навсегда покончить с экономической зависимостью страны от Китая. Об этом он заявил 26 сентября, в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая» , — сказал президент США. Дональд Трамп , — сказал президент США.

Напомним, что споры из-за торговых пошлин привели к существенному ухудшению отношений между Китаем и США. Дополнительно обострили ситуацию обвинения США в адрес Китая, связанные с пандемией нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент СШАДональд Трампвновь обвинил Китай за сокрытие информации об опасности коронавирусной инфекции.

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