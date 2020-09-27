Анадырь, , 04:27 — REGNUM Арктическая группировка Северного флота (СФ), возглавляемая заместителем командующего СФ вице-адмиралом Олегом Голубевым, после прохода Берингова пролива вошла в Чукотское море и продолжила движение в западном направлении. Об этом пресс-служба СФ 26 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

При прохождении Берингова пролива корабли и суда группировки отработали противолодочное маневрирование в походном ордере.

Ожидается, что в ближайшее время к арктической группировке СФ присоединится ледокол «Илья Муромец». Он выполнял исследовательские задачи в восточных районах Чукотского моря в рамках комплексной экспедиции СФ и Русского географического общества (РГО).

Как сообщало ИА REGNUM, арктическая группировка Северного флота, возглавляемая заместителем командующего Северным флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым, продолжает действовать в заливе Креста в Беринговом море.

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