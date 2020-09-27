Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Своё согласие стать кандидатом в члены Верховного суда США подтвердила Эми Кони Баррет, чью кандидатуру выдвинул глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 27 сентября сообщает издание The Hill.

Судья апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт выступила сразу же после заявления Трампа о выдвижении её кандидатуры. 48-летняя Баррет, известная своими консервативными взглядами, объявила, что её личные политические убеждения не будут влиять на её работу.

Эми Кони Баррет «Судья должен применять закон, как написано. Судьи — не политики, и они должны решительно отвергать любые политические взгляды, которых они могут придерживаться», — заявила Баррет.

Отмечается, что слова Баррет были направлены в адрес демократов, которые высказывали обеспокоенность в связи с консервативными взглядами судьи и призывали Трампа не торопиться с назначением.

Также Баррет отдала дань уважения судье Рут Бейдер Гинзбург, входившей в состав Верховного суда США и скончавшейся от рака 18 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о объявнении президентом США Трампом судьи Эми Кони Баррет своим кандидатом в члены Верховного суда США.

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