Севастополь, , 04:10 — REGNUM Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ), участвовавшие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», вернулись в пункты постоянного базирования. Об этом пресс-служба ЧФ 26 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

На различных этапах учений корабли ЧФ, действовавшие в составе однородных и разнородных тактических групп, совместно с авиацией флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы, нанесли ракетно-бомбовые удары по морским и береговым целям, а также отработали отражение воздушных атак.

В пунктах дислокации корабли проведут плановое техническое обслуживание и пополнят запасы. После этого силы ЧФ продолжат выполнение плановых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, акваторию Чёрного моря покинули большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome и быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma. Dupuy de Lome, прибывший в Чёрное море на фоне стратегических военных учений «Кавказ-2020», используется для ведения радиоэлектронной разведки.

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