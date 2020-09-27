Минск, , 03:37 — REGNUM О попытке западных соседей навязать Белоруссии цветную революцию с целью подорвать государственный строй заявил 26 сентября глава МИД Республики Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, записанного в формате видеообращения.

Владимир Макей «После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — отметил Макей.

Глава МИД Белоруссии призвал западные страны проявить «мудрость, сдержанность и беспристрастность», и подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела Республики, а также санкции и иные ограничительные меры против неё вызовут обратный эффект и будут вредны абсолютно для всех.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Белоруссии рассказал о путях урегулирования ситуации в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Белоруссии рассказали о путях урегулирования ситуации в стране