Минск, 27 сентября 2020, 03:37 — REGNUM О попытке западных соседей навязать Белоруссии цветную революцию с целью подорвать государственный строй заявил 26 сентября глава МИД Республики Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, записанного в формате видеообращения.
Глава МИД Белоруссии призвал западные страны проявить «мудрость, сдержанность и беспристрастность», и подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела Республики, а также санкции и иные ограничительные меры против неё вызовут обратный эффект и будут вредны абсолютно для всех.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Белоруссии рассказал о путях урегулирования ситуации в Белоруссии.
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