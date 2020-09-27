Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Сенату США не следует утверждать кандидатуру Эми Кони Барретт, предложенную президентом США Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда, до окончания выборов. Об этом говорится в опубликованном 26 сентября заявлении Байдена.

«Сенату не следует принимать мер относительно данного вакантного места, пока американцы не изберут нового президента и новый Конгресс» , — считает Байден. Джо Байден , — считает Байден.

Напомним, 18 сентября лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл заявил, что кандидатура на освободившийся после кончины Рут Бейдер Гинзбург пост судьи Верховного суда, которую предложит президент США Дональд Трамп, будет проголосована Сенатом Конгресса США ещё до намеченных на ноябрь выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 26 сентября объявил Эми Кони Баррет своим кандидатом в члены Верховного суда США.

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