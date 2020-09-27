Дамаск, 27 сентября 2020, 02:01 — REGNUM Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил участников западной коалиции в преступлениях на территории страны. Об этом он заявил 26 сентября в ходе выступления на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
В числе преступлений коалиции Муаллем назвал атаки на населённые пункты, разрушение зданий и инфраструктуры, захват нефти.
По его словам, постоянное присутствие и действия американских и турецких сил на территории Сирии «представляют собой незаконную оккупацию».
«Сирия будет делать всё от неё зависящее, чтобы положить конец этой оккупации, используя все средства по международному праву», — подчеркнул Муаллем.
Как сообщало ИА REGNUM, Глава МИД Сирии Валид Муаллем на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обвинил Турцию в продолжении поддержки действующей на территории Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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