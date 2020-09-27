Дамаск, 27 сентября 2020, 01:54 — REGNUM Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил Турцию в продолжении поддержки действующей на территории Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он заявил 26 сентября в ходе выступления на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Муаллем также затронул вопрос о противодействии несправедливым санкциям, в одностороннем порядке введённым против ряда стран.
«Мы призываем все затронутые страны и тех, кто отвергает такие меры, объединить усилия против них и смягчить их последствия», — заявил Муаллем, подчеркнув, что из-за введённых против Сирии американских санкций прежде всего страдают обычные граждане.
Как сообщало ИА REGNUM, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил о том, что Греция обратится в Международный суд ООН, если конфликт с Турцией не будет урегулирован при помощи диалога.
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