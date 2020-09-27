Дамаск, , 01:54 — REGNUM Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил Турцию в продолжении поддержки действующей на территории Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он заявил 26 сентября в ходе выступления на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Режим Турции — один из главных спонсоров терроризма в регионе. Он продолжает оказывать поддержку «Джебхат ан-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанным с ней группировкам» , — сказал глава сирийского МИД. Валид Муаллем , — сказал глава сирийского МИД.

Муаллем также затронул вопрос о противодействии несправедливым санкциям, в одностороннем порядке введённым против ряда стран.

«Мы призываем все затронутые страны и тех, кто отвергает такие меры, объединить усилия против них и смягчить их последствия», — заявил Муаллем, подчеркнув, что из-за введённых против Сирии американских санкций прежде всего страдают обычные граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил о том, что Греция обратится в Международный суд ООН, если конфликт с Турцией не будет урегулирован при помощи диалога.

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