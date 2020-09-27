Минск, , 00:54 — REGNUM Восстановлено онлайн-вещание на сайте медиахолдинга «Белтелерадиокомпании» в Белоруссии. Об этом 27 сентября сообщается на интернет-ресурсе национальной государственной телерадиокомпании.

В настоящее время восстановлено вещание государственных телеканалов «Беларусь-1», «Беларусь-24». Сайт государственного телеканала ОНТ остаётся пока недоступен для пользователей. Пресс-служба медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» до сих пор воздерживается от официальных комментариев по поводу произошедшего.

Напомним, онлайн-вещание на сайте Белтелерадиокомпании было прервано вечером 26 сентября. Вместо вечернего выпуска новостей в течение нескольких минут шла демонстрация видеороликов с оппозиционных Telegram-каналов. Ответственность за хакерскую атаку на сайт государственного телеканала взяла на себя группировка оппозиционеров, называющих себя «Кибер-Партизанами».

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