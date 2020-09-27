Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 26 сентября объявил Эми Кони Баррет своим кандидатом в члены Верховного суда США. Американский лидер сделал это на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома.

«Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру… судьи Эми Кони Барретт» , — назвал Трамп имя претендента на высшую судейскую должность в стране. Дональд Трамп , — назвал Трамп имя претендента на высшую судейскую должность в стране.

Напомним, что ещё 19 сентября Трамп назвал две кандидатуры, одну из которых на следующей неделе он выберет для выдвижения на должность нового члена Верховного суда страны, освободившуюся после смерти от рака 18 сентября 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Одной из названных претенденток была судья апелляционного суда седьмого округа США Эми Кони Баррет, известная своими консервативными взглядами. Второй — также судья апелляционного суда, американка кубинского происхождения Барбара Лагоа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что уже определился с кандидатурой в члены Верховного суда страны. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы в Белом доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что определился с кандидатом в члены Верховного суда США