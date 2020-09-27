27 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Для России тактическое ядерное оружие играет существенную роль в вопросе обеспечения национальной безопасности и является важнейшим средством регионального сдерживания. Любые предложения, направленные на сокращение российского арсенала тактического ядерного оружия, нацелены на получение одностороннего преимущества и достижение военного превосходства над Россией.

Владимир Васильев, , 00:19 — REGNUM Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2021 года. Этот документ допускает его пролонгацию ещё на пять лет на тех же условиях. Однако вероятность такого варианта развития событий крайне мала.

Скульптура, изображающая Святого Георгия Победоносца, поражающего дракона, создана с использованием фрагментов советской ракеты СС-20 и американской ядерной ракеты Pershing United Nations

Таким образом, в начале следующего года Россия и США впервые с 1991 года, скорее всего, останутся без договора, ограничивающего их стратегические наступательные вооружения. Причина происходящего — в позиции Вашингтона.

Как известно, 17−18 августа 2020 года в Вене прошёл очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической проблематике. Со стороны России делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков, со стороны США — специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Маршалл Биллингсли Treasury.gov

Напомним позицию России: предложено продлить СНВ-3 ещё на пять лет без каких-либо предварительных условий. Что касается США, то, по словам Маршалла Биллингсли, Вашингтон готов продлить этот договор, если президенты двух стран в ближайшие месяцы подпишут политически обязывающее рамочное соглашение.

Предполагается, что данное соглашение должно охватить не только стратегические, но тактические ядерные арсеналы сторон. Кроме того, оно предусматривает новые меры контроля. Основываясь на этом документе, Вашингтон намерен в дальнейшем выстраивать многосторонний режим контроля над вооружениями, то есть вовлечь в этот процесс, в первую очередь, Китай.

Остановимся на условии, которое касается тактического ядерного оружия. По имеющимся в некоторых источниках данных, США располагают 500 ядерными тактическими зарядами, а Россия — как минимум 2000. Казалось бы, исходя из этих цифр, наша страна имеет четырёхкратное превосходство. Однако здесь так называемый принцип равного потолка не работает. И причина в совершенно разном геостратегическом положении двух стран.

С кем граничат США? С Канадой и Мексикой, которые не располагают подобным оружием. Поэтому для Соединённых Штатов военная целесообразность наличия тактического ядерного оружия ничтожно мала.

Российская Федерация, в свою очередь, находится во враждебном полукольце государств и компенсирует превосходство стран НАТО и Китая в силах общего назначения тактическим ядерным оружием. Следует также учитывать, что Россия расположена в пределах досягаемости всех ядерных держав, включая Северную Корею. В то же время для США серьёзную угрозу представляют только Россия и Китай.

Российское тактическое ядерное оружие может представлять опасность для США только в случае попытки установления военного контроля над российской территорией. В то же время Соединённые Штаты имеют в Европе около 200 тактических ядерных боезарядов в виде бомб свободного падения B61 различных модификаций. Россия же всё тактическое ядерное оружие держит в рамках своих границ.

Американская ядерная авиационная бомба B61 Hill.af.mil

Необходимо также принимать во внимание и принципиальное различие между стратегическим и тактическим ядерным оружием. Если сдерживание не имело успеха, то стратегическое ядерное оружие выполняет функцию возмездия («выстреливший первым, умирает вторым»), а тактическое ядерное оружие обеспечивает отражение агрессии.

По мнению ряда российских военных экспертов, с учётом того, что для России тактическое ядерное оружие — это по большей части средство регионального сдерживания, то его можно будет применить в случае острой необходимости без катастрофических последствий. Вместе с российскими стратегическими ядерными силами именно наше тактическое ядерное оружие лишает западных стратегов иллюзий относительно возможности скоротечной «бесконтактной» победы в военном конфликте с Россией.

Таким образом, для нашей страны тактическое ядерное оружие играет существенную роль в вопросе обеспечения национальной безопасности и является важнейшим средством регионального сдерживания. Поэтому любые предложения, направленные на сокращение российского арсенала тактического ядерного оружия, нацелены на получение одностороннего преимущества и достижение военного превосходства над Россией.

Так и следует относиться к американскому предварительному условию для пролонгации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Совершенно очевидно, что военно-политическое руководство Российской Федерации ответит отказом на предложение Соединённых Штатов подписать в ближайшие месяцы политически обязывающее рамочное соглашение, охватывающее как стратегические, так и тактические арсеналы сторон. Соответственно, СНВ-3 продлён не будет и 5 февраля 2021 года прекратит своё действие.