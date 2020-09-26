Минск, , 23:11 — REGNUM В Белоруссии хакеры взломали сайт Белтелерадиокампании, на котором транслируются передачи государственных телеканалов. Об этом сообщили в телеграм-канале группировки хакеров, называющих себя «Киберпартизанами».

Хакер за работой Colin

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Онлайн-трансляция на сайте Белтелерадиокампании, куда в том числе входит телеканал «Беларусь 1», вечером 26 сентября стала недоступна.

В моменты, когда видео загружалось, показывались кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим. Пресс-служба телерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, в Минске в 14:00 начался так называемый женский марш оппозиции, начало которого планировалось на площади Победы. Позже появилась информация о переносе места проведения марша в район Комаровского рынка. В ходе протестных митингов в Минске и других городах Белоруссии, которые состоялись 26 сентября, были задержаны более 100 человек.

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